Російська агентурна мережа почала руйнуватися ще до війни, - Данілов

Росія вважала, що її агентурна мережа в Україні ефективно спрацює і що вони все тримають під контролем. Проте мережа почала руйнуватися ще до війни.

"По-перше, ще до початку війни вона почала руйнуватися. Уявляєте собі, кум Путіна, який тут все життя безперешкодно займався політикою і бізнесом, купував обленерго, створював медіа, будував золотий вагон чи що там ще, Ялта, дача, величезні зв'язки і величезні гроші. І тут раз – все, що він роками створював, беруть і плющать на рівному місці. Для всіх, хто був під ним, це був просто шок", - йдеться у заяві.

Данілов зазначив, що це тільки один напрямок цієї мережі. Ще пара напрямків або груп впливу були в середині "ОПЗЖ" і на той час вони були конкуруючими компаніями. Секретар РНБО пояснив, що представникам колишньої "ОПЗЖ" немає чого робити в українському парламенті.

"Це не представники "ОПЗЖ" в минулому. Це люди, які є дотичними до Росії, це їхні спільники, молодші партнери, яких тут постійно тримали у російській системі координат. Їхні родини знаходяться в Москві або залежать від московських грошей. Це ж спільна така система. Я вважаю і вважав, що їм немає чого робити в нашому парламенті. Дехто з них прислуховується, бачите, останнім часом вони пишуть заяви про складання депутатських повноважень, в тому числі до речі, завдяки журналістам", - сказав Данілов.

Секретар РНБО згадав народного депутата Нестора Шуфрича, який очолює комітет свободи слова у Верховній раді. За його словами, Шуфрич перебував у "Партії Регіонів" і тому йому складно уявити, де саме тут свобода слова. Він заявив, що це питання до народних депутатів.