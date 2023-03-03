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Росіяни вже не можуть знищити українців, але від мети не відмовились, - Данілов

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Київ, П'ятниця 03 березня 2023 11:55
Росіяни вже не можуть знищити українців, але від мети не відмовились, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Марія Кучерявець

У Росії не відмовилися від планів знищити українців. Але втілити цей план у ворога не вийде.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"У росіян не змінилися цілі, але в них завдяки нам дуже змінилися спроможності досягти цих цілей. У росіян вже немає можливості знищити нас. Це не значить, що вони будуть відмовлятися від мети", - заявив Данілов.

За його словами, у росіян є свій відповідний план і для цього вони зараз починають максимально активізувати свою так звану "п'яту колону".

"Звертайте увагу, коли бачите російськомовних блогерів з нашими паспортами, громадян, які свого часу обслуговували Партію регіонів і, відповідно, Януковича, Медведчука. Вони до цього часу присутні в нашому інформаційному просторі, це не просто так, вони виконують певне завдання", - зауважив Данілов.

Він підкреслив, питання внутрішньої дестабілізації, через яку росіяни хотіли б хитати країну, цей первинний план нікуди не дівся.

"Це для них набагато простіше, вони на цьому "собаку з'їли", у них є величезна група людей, які виконують цю роботу на постійній основі. Більш того, не хочу зараз нікого відбілювати, але є певні процеси, які нібито відбуваються під прикриттям боротьби з корупцією. Може пройти певний час і ми побачимо там російські коріння, російські спецслужби з цих чутливих питань, які на сьогодні є в нашому суспільстві", - додав Данілов.

Нагадаємо, що спецслужби продовжують по всій країні відловлювати зрадників, які працюють на російську ФСБ. Так, нещодавно в Одесі викрили та знешкодили агентурну мережу ФСБ, де серед шпигунів були помічник підсанкційного депутата з Криму та прокремлівський блогер.

Додамо, раніше СБУ попередила про небезпеку вербування ворожими спецслужбами, які в умовах війни намагаються використовувати українців для збору розвідданих і диверсій.

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РНБО ФСБ Кремль Олексій Данілов
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