У Росії зростає кількість солдатів, які відмовляються воювати: ЗМІ дізналися деталі

Навесні у російських військових судах почали фіксувати різке зростання кримінальних справ проти солдатів, які не хочуть брати участь у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медіазону ".

За даними видання, з початку мобілізації (осінь 2022 року) всього до російських судів надійшло 1064 таких справи.

Фото: кількість кримінальних справ відмовників, які надійшли до судів (t.me/mediazzzona)

"Різке зростання кількості "мобілізаційних" справ розпочалося у березні цього року - за місяць до судів надійшло майже 400 справ. Дані за неповний квітень показують, що потік подібних справ не скорочується", - уточнюють у виданні.

Журналісти додають, що переважну більшість кримінальних справ порушили за статтею самовільне залишення частини під час мобілізації (стаття 337 КК РФ). Усього до судів надійшла 951 справа, з яких за 586 вже винесли рішення. Друге місце посідають справи про невиконання наказу під час мобілізації (стаття 332 КК), яких у судах уже 52.

Більшість судів про самовільне залишення частини, за інформацією "Медіазони", завершується для відмовників умовним терміном. При цьому, згідно з указом диктатора Володимира Путіна, людей з умовним терміном можуть повернути на фронт.