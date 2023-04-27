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В России растет количество солдат, которые отказываются воевать: СМИ узнали детали

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Четверг 27 апреля 2023 19:58
В России растет количество солдат, которые отказываются воевать: СМИ узнали детали Фото: в России растет количество солдат, которые отказываются воевать (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Весной в российских военных судах начали фиксировать резкий рост уголовных дел против солдат, которые не хотят участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

По данным издания, с начала мобилизации (осень 2022 года) всего в российские суды поступило 1 064 таких дела.

В России растет количество солдат, которые отказываются воевать: СМИ узнали деталиФото: количество уголовных дел отказников, которые поступило в суды (t.me/mediazzzona)

"Резкий рост количества "мобилизационных" дел начался в марте этого года - за месяц в суды поступило почти 400 дел. Данные за неполный апрель показывают, что поток подобных дел не сокращается", - уточняют в издании.

Журналисты добавляют, что подавляющее большинство уголовных дел возбудили по статье самовольном оставлении части во время мобилизации (статья 337 УК РФ). Всего в суды поступило 951 дело, из которых по 586 уже вынесли решения. Второе место занимают дела о неисполнении приказа во время мобилизации (статья 332 УК), которых в судах уже 52.

Большинство судов о самовольном оставлении части, по информации "Медиазоны", завершается для отказников условным сроком. При этом, согласно указу диктатора Владимира Путина, люди с "условкой" могут быть возвращены на фронт.

Напомним, ранее стало известно, что в России проходят демонстративные задержания солдат, которые отказываются воевать против Украины.

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