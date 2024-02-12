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У Росії зростає число конфліктів між військовими, - ЦНС

Фото: у Росії почастішали конфлікти між військовими (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Серед особового складу російських військових зростає невдоволення командирами. Суди масово оголошують вироки за розстріл командирами своїх підлеглих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що у західному військовому окрузі ЗС РФ спостерігається тенденція до скоєння актів насильства з боку командирів підрозділів щодо свого підлеглого особового складу.

Зокрема, в Курській області фіксуються численні вироки гарнізонних військових судів щодо випадків масових убивств військовослужбовців, коли під час несення служби командири підрозділів розстрілювали своїх підлеглих.

При цьому, зазначається, що ці випадки відбувались на підґрунті взаємної неприязні, або у зв’язку із тим, що військовослужбовці перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

"Внаслідок останнього інциденту на початку лютого поточного року Курський гарнізонний військовий суд ухвалив вирок про засудження до 14 років колонії старшого прапорщика, який у стані важкого алкогольного сп’яніння розстріляв стрій підлеглих", - йдеться у повідомленні.

Протести за демобілізацію в Росії

У Москві 3 лютого відбулася акція протесту дружин мобілізованих солдатів "Путь домой". Її учасники вимагають повернути російських солдат додому з війни в Україні. Кремль піддав акцію жорсткій цензурі, деяких її учасників затримала поліція.

10 лютого акції "Путь домой" відбулися не лише в Москві, а й у Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі. Влада намагається придушити їх і заблокувати будь-яке можливе розгортання ширшого громадського руху по всій країні напередодні президентських виборів у березні.

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