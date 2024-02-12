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В России растет число конфликтов между военными, - ЦНС

Фото: в России участились конфликты между военными (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Среди личного состава российских военных растет недовольство командирами. Суды массово оглашают приговоры за расстрел командирами своих подчиненных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что в западном военном округе ВС РФ наблюдается тенденция к совершению актов насилия со стороны командиров подразделений в отношении своего подчиненного личного состава.

В частности, в Курской области фиксируются многочисленные приговоры гарнизонных военных судов о случаях массовых убийств военнослужащих, когда во время несения службы командиры подразделений расстреливали своих подчиненных.

При этом, отмечается, что эти случаи происходили на почве взаимной неприязни, или в связи с тем, что военнослужащие находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"В результате последнего инцидента в начале февраля текущего года Курский гарнизонный военный суд вынес приговор об осуждении к 14 годам колонии старшего прапорщика, который в состоянии тяжелого алкогольного опьянения расстрелял строй подчиненных", - отмечается в сообщении.

Протесты за демобилизацию в России

В Москве 3 февраля состоялась акция протеста жен мобилизованных солдат "Путь домой". Ее участники требуют вернуть российских солдат домой с войны в Украине. Кремль подверг акцию жесткой цензуре, некоторых ее участников задержала полиция.

10 февраля акции "Путь домой" прошли не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Власти пытаются подавить их и заблокировать любое возможное развертывание более широкого общественного движения по всей стране накануне президентских выборов в марте.

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