У Росії зробили неочікувану заяву про відновлення мирних переговорів

За словами російського посадовця, наразі Москва налаштована обговорювати саме нові пропозиції США.

Окрім того, Карасін запевнив, що Кремль не бачить перешкод для проведення зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

Він також стверджує, що Росія готова відновити мирні переговори, якщо США будуть зацікавлені у практичних результатах.

"Ми завжди готові до зустрічей і переговорів. Тому це стосується і Кушнера, і Віткоффа. Я не бачу жодних перешкод для проведення такої зустрічі незалежно від того, що вніс Зеленський, а чого він не вніс", - із бравадою додав Карасін.

За його словами, ключовим показником ефективності нового раунду мирних переговорів стануть його конкретні результати.