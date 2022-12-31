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У Росії знову впала ракета, яка летіла у бік України (відео)

Фото: у Росії знову впала ракета, яка летіла у бік України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Волгоградській області Росії впала ракета, якою окупанти намагалися атакувати Україну вдень 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане Управлінням стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Є і приємні новини. Не всі ворожі ракети долетіли до України. У Жирнівському районі Волгоградської області знову "впав невідомий об'єкт", - йдеться у повідомленні.

Однак поки невідомо, чи росіяни самі збили свою ракету, чи вона впала через технічні несправності.

Російські Telegram-канали публікують ще кілька відео з місця падіння ракети.

Нагадаємо, 29 грудня під час масованої ракетної атаки окупантів в Україну жителі Руднянського району виявили уламки крилатих ракет.

Як відомо, сьогодні російські війська знову масово атакували українські міста. Зокрема, кілька "прильотів" зафіксовано у Києві. Докладніше про ситуацію в регіонах – читайте за посиланням .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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