У Росії знову впала ракета, яка летіла у бік України (відео)

У Волгоградській області Росії впала ракета, якою окупанти намагалися атакувати Україну вдень 31 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане Управлінням стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Є і приємні новини. Не всі ворожі ракети долетіли до України. У Жирнівському районі Волгоградської області знову "впав невідомий об'єкт", - йдеться у повідомленні.
Однак поки невідомо, чи росіяни самі збили свою ракету, чи вона впала через технічні несправності.
Російські Telegram-канали публікують ще кілька відео з місця падіння ракети.
Нагадаємо, 29 грудня під час масованої ракетної атаки окупантів в Україну жителі Руднянського району виявили уламки крилатих ракет.
Як відомо, сьогодні російські війська знову масово атакували українські міста. Зокрема, кілька "прильотів" зафіксовано у Києві. Докладніше про ситуацію в регіонах – читайте за посиланням .
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