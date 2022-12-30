Падають на "своїх". У російській Волгоградській області знайшли уламки ракет (відео)

У Волгоградській області РФ вчора, 29 грудня під час масованої ракетної атаки окупантів на Україну дісталося і самим росіянам. Жителі Руднянського району знайшли уламки крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання V1.RU.

"Невідомі літаючі, ймовірно, військові об'єкти впали в Руднянському районі Волгоградської області. Величезні сірі уламки виявили жителі Ільменського сільського поселення приблизно за 20 кілометрів від села", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою місцева влада заявила, що на місці падіння працюють поліція та військові, постраждалих немає.

Як пишуть ЗМІ, інцидент стався вчора в першій половині дня, до обіду (саме тоді Росія здійснювала масований ракетний терор проти України).

За інформацією журналістів, візуально уламки нагадують частини крилатої ракети великої дальності із сімейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK.

Втім, у Міноборони РФ поки що не коментували ситуацію.

Видання звертає увагу, що схожі випадки вже траплялися й раніше. Так, уламки ракет зовсім недавно знаходили в Єланському та Руднянському районах Волгоградської області.

Тоді падіння уламків за часом також збіглося із черговою ракетною атакою росіян на Україну. Місцева влада спочатку заявляла, що уламки належать Міноборони РФ, але потім видалила цей пост.

Нагадаємо, що 29 грудня Росія з самого ранку здійснила масовану ракетну та дронову атаку із різних напрямків по усіх регіонах України. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог вчора випустив по Україні 70 ракет, з яких 58 - збили.

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