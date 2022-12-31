RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России опять упала ракета, летевшая в сторону Украины (видео)

Фото: в России опять упала ракета, летевшая в сторону Украины (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Волгоградской области России упала ракета, которой оккупанты пытались атаковать Украину днем 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.

"Есть и приятные новости. Не все вражеские ракеты долетели в Украину. В Жирновском районе Волгоградской области снова "упал неизвестный объект", - говорится в сообщении.

Однако пока неизвестно, россияне сами сбили свою ракету, или она упала из-за технических неисправностей.

Российские Telegram-каналы публикую еще несколько видео с места падения ракеты.

Напомним, 29 декабря во время массированной ракетной атаки оккупантов на Украину жители Руднянского района обнаружили обломки крылатых ракет.

Как известно, сегодня российские войска вновь массированно атаковали украинские города. В частности, несколько "прилетов" зафиксировано в Киеве. Подробней о ситуации в регионах - читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиРоссийская Федерацияракетный удар