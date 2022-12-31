В России опять упала ракета, летевшая в сторону Украины (видео)

В Волгоградской области России упала ракета, которой оккупанты пытались атаковать Украину днем 31 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.
"Есть и приятные новости. Не все вражеские ракеты долетели в Украину. В Жирновском районе Волгоградской области снова "упал неизвестный объект", - говорится в сообщении.
Однако пока неизвестно, россияне сами сбили свою ракету, или она упала из-за технических неисправностей.
Российские Telegram-каналы публикую еще несколько видео с места падения ракеты.
Напомним, 29 декабря во время массированной ракетной атаки оккупантов на Украину жители Руднянского района обнаружили обломки крылатых ракет.
Как известно, сегодня российские войска вновь массированно атаковали украинские города. В частности, несколько "прилетов" зафиксировано в Киеве. Подробней о ситуации в регионах - читайте по ссылке.
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