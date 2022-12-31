У Росії знову впала ракета, яка летіла у бік України (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане Управлінням стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Є і приємні новини. Не всі ворожі ракети долетіли до України. У Жирнівському районі Волгоградської області знову "впав невідомий об'єкт", - йдеться у повідомленні.

Однак поки невідомо, чи росіяни самі збили свою ракету, чи вона впала через технічні несправності.

Російські Telegram-канали публікують ще кілька відео з місця падіння ракети.