В России опять упала ракета, летевшая в сторону Украины (видео)

В Волгоградской области России упала ракета, которой оккупанты пытались атаковать Украину днем 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.

"Есть и приятные новости. Не все вражеские ракеты долетели в Украину. В Жирновском районе Волгоградской области снова "упал неизвестный объект", - говорится в сообщении.

Однако пока неизвестно, россияне сами сбили свою ракету, или она упала из-за технических неисправностей.

Российские Telegram-каналы публикую еще несколько видео с места падения ракеты.