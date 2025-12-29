У Росії знову вибухи: під ударом аеродром "Ханська", а на Тулу могла летіти балістика

Судячи з інформації пабліків, приблизно після 23:00 невідомі дрони почали атакувати місто Майкоп у республіці Адигея, що на території РФ.

Пізніше в пабліках стали уточнювати, що атака відбувається на аеродром "Ханська". Судячи з усього, об'єкт намагалися атакувати дрони. Також у мережі поширювали кадри з Майкопа.

Приблизно в цей самий час у пабліках поширилося ще одне відео, на якому чути звук дрона, що летить, а після вибух. Як заявляється, кадри записано в Краснодарському краї РФ, але де саме - неясно.

Через кілька годин, приблизно о 3 годині ночі, канал SHOT написав про серію вибухів у російській Тулі. За словами місцевих жителів, у регіоні було оголошено ракетну небезпеку і вони чули близько 14 вибухів.

Причому низка пабліків пишуть, що нібито було збито балістичну ракету. Чи летіла ця ракета на Тулу (якщо вона взагалі була), чи це був запуск ракети з боку Росії - поки що незрозуміло.

Зазначимо, що на момент публікації цієї новини жодних офіційних коментарів щодо будь-якого з вищевказаних інцидентів - поки що не було. Наслідки атак - теж поки що невідомі.