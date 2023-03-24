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У Росії знову спалахнула пожежа на підприємстві (відео)

Фото: у Росії знову палає завод (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії сьогодні зранку спалахнула пожежа на підприємстві. У Свердловській області горить науково-виробничий комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Інформація про загоряння у місті Араміль надійшла вранці. МНС Росії зазначає, що до прибуття рятувальників із будівлі самостійно евакуювалися 110 людей.

"Гасіння ускладнюється загрозою поширення полум’я на склад з легкозаймистою рідиною. На місці працюють 49 осіб та 16 одиниць пожежної техніки", - йдеться у повідомленні.

Водночас у мережі зазначають, що пожежа охопила один із цехів заводі пластмас.

Фото: у місті російському місті Араміль спалахнув завод (скриншот google.com/maps)

Нагадаємо, 23 березня на території Ярославського моторного заводу в Росії спалахнула пожежа.

Також 18 березня у місті Довгопрудне Московської області виникла масштабна пожежа на хімічному заводі.

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