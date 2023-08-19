В Росії знову скиглять через переговори, Подоляк сумнівається в адекватності Лаврова

Чергове скиглення

Як пише російське видання "Интерфакс", міністр закордонних справ країни-терориста Сергій Лавров проскиглив через те, що у світі проводять багатосторонні зустрічі без запрошення російських представників під час яких обговорюють Формулу миру президента Володимира Зеленського.

Зокрема Лавров пожалівся й на те, що "будь-які доводи про необхідність враховувати життєві інтереси нашої країни (інтереси країни-терориста, - ред.) одразу відкидають".

Сумніви в адекватності Лаврова

"Повторимо для людей із паралельної реальності… Це Росія напала на суверенну державу. Це Росія веде війну, користуючись терористичними та геноцидними практиками. Росія бажає переговорів про мир? Спочатку потрібно вивести війська з території України", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, подібні заяви викликають сумнів в адекватності представників російського керівництва, у тому ж числі й Лаврова, які скиглять про те, що з ними не хочуть говорити про мир.

"Адже мир – це не війна й убивства громадян іншої країни", - додав Подоляк.

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна: