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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России снова ноют из-за переговоров, Подоляк сомневается в адекватности Лаврова

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Российской Федерации в очередной раз ноют из-за отсутствия переговоров с Украиной. Соответствующие заявления вызывают сомнение в адекватности российского руководства.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Очередное нытье 

Как пишет российское издание "Интерфакс", министр иностранных дел страны-террориста Сергей Лавров поскулил из-за того, что в мире проводят многосторонние встречи без приглашения российских представителей во время которых обсуждают Формулу мира президента Владимира Зеленского. 

В частности Лавров пожаловался и на то, что "любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны (интересы страны-террориста, - ред.) сразу отвергают". 

Сомнения в адекватности Лаврова 

"Повторим для людей из параллельной реальности... Это Россия напала на суверенное государство. Это Россия ведет войну, пользуясь террористическими и геноцидными практиками. Россия желает переговоров о мире? Сначала нужно вывести войска с территории Украины", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, подобные заявления вызывают сомнение в адекватности представителей российского руководства, в том же числе и Лаврова, которые ноют о том, что с ними не хотят говорить о мире. 

"Ведь мир - это не война и убийства граждан другой страны", - добавил Подоляк. 

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • сменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать организаторов войны для трибунала.

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