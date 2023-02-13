У Росії знову неспокійно: у Вологодській області спалахнув газопровід
У понеділок, 13 лютого, у Вологодській області Росії сталося загоряння газопроводу. Відкрите горіння нібито вдалося загасити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".
За словами представників МНС Росії, на ділянці газопроводу спостерігалося смолоскипне горіння. Постраждалих через інцидент немає.
Наголошується, що йдеться про ділянку газопроводу Ухта – Торжок. Цей газопровід є транзитним, у Вологодській області до нього нібито немає підключень.
Причини займання в газовики ще не з'ясували.
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