В России опять неспокойно: в Вологодской области загорелся газопровод

В понедельник, 13 февраля, в Вологодской области России произошло возгорание газопровода. Открытое горение якобы удалось потушить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский " Интерфакс ".

По словам представителей МЧС России, на участке газопровода наблюдалось факельное горение. Пострадавших в связи с инцидентом нет.

Отмечается, что речь идет об участке газопровода Ухта - Торжок. Данный газопровод является транзитным, в Вологодской области к нему якобы нет подключений.

Причину возгорания в газовики еще не выяснили.