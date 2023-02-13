В России опять неспокойно: в Вологодской области загорелся газопровод
В понедельник, 13 февраля, в Вологодской области России произошло возгорание газопровода. Открытое горение якобы удалось потушить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".
По словам представителей МЧС России, на участке газопровода наблюдалось факельное горение. Пострадавших в связи с инцидентом нет.
Отмечается, что речь идет об участке газопровода Ухта - Торжок. Данный газопровод является транзитным, в Вологодской области к нему якобы нет подключений.
Причину возгорания в газовики еще не выяснили.
Напомним, ранее в российском Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии, двое осужденных погибли.
Также мы писали, что посольство США в Москве призвало своих граждан срочно покинуть территорию Российской Федерации. В частности, из-за непредсказуемых последствий вторжения российских войск в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.