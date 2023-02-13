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В России опять неспокойно: в Вологодской области загорелся газопровод

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Понедельник 13 февраля 2023 10:42
В России опять неспокойно: в Вологодской области загорелся газопровод Фото: в Вологодской области России загорелся газопровод (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

В понедельник, 13 февраля, в Вологодской области России произошло возгорание газопровода. Открытое горение якобы удалось потушить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

По словам представителей МЧС России, на участке газопровода наблюдалось факельное горение. Пострадавших в связи с инцидентом нет.

Отмечается, что речь идет об участке газопровода Ухта - Торжок. Данный газопровод является транзитным, в Вологодской области к нему якобы нет подключений.

Причину возгорания в газовики еще не выяснили.

Напомним, ранее в российском Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии, двое осужденных погибли.

Также мы писали, что посольство США в Москве призвало своих граждан срочно покинуть территорию Российской Федерации. В частности, из-за непредсказуемых последствий вторжения российских войск в Украину.

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