У Росії знову "арештували" Буданова

У Росії знову заочно "заарештували" керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Цього разу його звинувачують у так вчиненні 104 "терактів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, росіяни звинувачують Буданова за двома епізодами: "теракт групою осіб зі значними збитками" та ще один "теракт групою осіб". Рішення виніс Басманний суд Москви.

Мова йде про статті, які у жовтні перерахував Слідчий комітет РФ, звинувачуючи Буданова у "причетності до атак безпілотників".

Вже не перший "арешт" Буданова

Нагадаємо, що цей заочний "арешт" щодо керівника української розвідки вже є другим. Так, у квітні 2023 року його заочно "заарештував" Лефортівський суд у справі про вибух на Кримському мосту.

Тоді про арешт Буданова просила ФСБ. У цій справі його звинувачують у створенні так званого "терористичного співтовариства", вчиненого групою осіб "теракті", зберіганні зброї та вибухівки.

Крім того, цього місяця Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в "розшук" Буданова.

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