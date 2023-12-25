ua en ru
Пн, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії знову "арештували" Буданова

Москва, Понеділок 25 грудня 2023 11:34
UA EN RU
У Росії знову "арештували" Буданова Фото: керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії знову заочно "заарештували" керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Цього разу його звинувачують у так вчиненні 104 "терактів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, росіяни звинувачують Буданова за двома епізодами: "теракт групою осіб зі значними збитками" та ще один "теракт групою осіб". Рішення виніс Басманний суд Москви.

Мова йде про статті, які у жовтні перерахував Слідчий комітет РФ, звинувачуючи Буданова у "причетності до атак безпілотників".

Вже не перший "арешт" Буданова

Нагадаємо, що цей заочний "арешт" щодо керівника української розвідки вже є другим. Так, у квітні 2023 року його заочно "заарештував" Лефортівський суд у справі про вибух на Кримському мосту.

Тоді про арешт Буданова просила ФСБ. У цій справі його звинувачують у створенні так званого "терористичного співтовариства", вчиненого групою осіб "теракті", зберіганні зброї та вибухівки.

Крім того, цього місяця Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в "розшук" Буданова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР КИрило Буданов
NEWS
Українська ППО за минулу добу знищила два російські винищувачі Су-34 та Су-30, - Генштаб
Українська ППО за минулу добу знищила два російські винищувачі Су-34 та Су-30, - Генштаб
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ