ua en ru
Пн, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России снова "арестовали" Буданова

Москва, Понедельник 25 декабря 2023 11:34
UA EN RU
В России снова "арестовали" Буданова Фото: руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В России снова заочно "арестовали" руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. На этот раз его обвиняют в совершении 104 "терактов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

В частности, россияне обвиняют Буданова по двум эпизодам: "теракт группой лиц со значительными убытками" и еще один "теракт группой лиц". Решение вынес Басманный суд Москвы.

Речь идет о статьях, которые в октябре перечислил Следственный комитет РФ, обвиняя Буданова в "причастности к атакам беспилотников".

Уже не первый "арест" Буданова

Напомним, что этот заочный "арест" по отношению к руководителю украинской разведки является уже вторым. Так, в апреле 2023 года его заочно "арестовал" Лефортовский суд по делу о взрыве на Крымском мосту.

Тогда об аресте Буданова просила ФСБ. В этом деле его обвиняют в создании так называемого "террористического сообщества", совершенного группой лиц "теракте", хранении оружия и взрывчатки.

Кроме того, в этом месяце Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в "розыск" Буданова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Кирилл Буданов
NEWS
Украинская ПВО за минувшие сутки уничтожила два российских истребителя Су-34 и Су-30, - Генштаб
Украинская ПВО за минувшие сутки уничтожила два российских истребителя Су-34 и Су-30, - Генштаб
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ