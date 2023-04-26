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У Росії знизився видобуток корисних копалин, але зросло виробництво зброї, - Bloomberg

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Росія, Середа 26 квітня 2023 22:40
У Росії знизився видобуток корисних копалин, але зросло виробництво зброї, - Bloomberg Фото: Герб Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російська промисловість уперше за рік несподівано відновилася, оскільки сектори, пов'язані з військовим виробництвом, продемонстрували високі показники на тлі зростання витрат на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Промислове виробництво зросло у березні на 1,2% порівняно з минулим роком, що значно випередило зниження на 1,4%, що очікувалось в опитуванні економістів Bloomberg.

Гірничодобувна промисловість та видобуток корисних копалин знизилися на 3,6%. Виробництво зросло більш ніж на 6% завдяки збільшенню на 30% готових металевих виробів, включаючи зброю та боєприпаси.

Виробництво комп'ютерів, електронних та оптичних продуктів, які, на думку економістів, можуть включати деталі для авіаційних та ракетних двигунів, а також оптичні приціли та інші системи зросли на 23%. Виробництво іншого транспорту, до якого належать бойові машини, літаки та кораблі, зросло більш ніж на 10%.

"Зростання військового виробництва почалося в лютому і відбувся бум державних витрат на початку року", - пише Bloomberg.

Нагадаємо, що російський "Альфа-банк" зазнав рекордних збитків у розмірі 1,44 млрд доларів минулого року. Причиною цього стали санкції щодо фінансової системи РФ.

Російська нафтова компанія "Роснефть" подала позов проти уряду Німеччини щодо продовження опіки над її німецькими дочірніми компаніями та контролю над нафтопереробним заводом у Шведті.

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