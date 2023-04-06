Російський "Альфа-Банк" зазнав рекордних збитків минулого року через санкції, - Reuters
Російський "Альфа-банк" зазнав рекордних збитків у розмірі 1,44 млрд доларів минулого року. Причиною цього стали санкції щодо фінансової системи РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Центральний банк Росії заявив, що дві з 13 офіційних "системно значущих кредитних організацій" зазнали збитків у 2022 році.
Reuters зазначив, що мова йде про державний банк ВТБ, який у середу заявив, що розраховує оговтатися з рекордним прибутком у 2023 році після спричинених санкціями збитків у розмірі 7,7 млрд доларів минулого року, а звіт "Альфа-банку" підтверджує, що це був інший банк.
"Альфа-Банк" отримав чистий прибуток у розмірі 1,6 млрд доларів у 2021 році, що стало рекордним роком для прибутку російського банківського сектора. Російські олігархи Михайло Фрідман і Петро Авен, які потрапили під санкції, ведуть переговори про продаж своєї частки в "Альфа-банку" своєму давньому діловому партнеру та його співзасновнику Андрію Косогову.
Альфа-Банк
Найбільший приватний банк у Росії, що займає четверте місце за розміром активів. За підсумками 2021 року кількість приватних клієнтів зросла до 22 млн кількість корпоративних клієнтів перевищила 1 млн. У роздрібному сегменті банк займає третє місце з часткою понад 5%.
Нагадаємо, що у суботу, 25 лютого, Європейський Союз запровадив санкції проти трьох приватних банків Росії. До списку потрапив "Альфа-Банк".
Національний банк зобов’язав українські банки та філії іноземних банків виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.
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