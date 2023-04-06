Російський "Альфа-Банк" зазнав рекордних збитків минулого року через санкції, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Центральний банк Росії заявив, що дві з 13 офіційних "системно значущих кредитних організацій" зазнали збитків у 2022 році.

Reuters зазначив, що мова йде про державний банк ВТБ, який у середу заявив, що розраховує оговтатися з рекордним прибутком у 2023 році після спричинених санкціями збитків у розмірі 7,7 млрд доларів минулого року, а звіт "Альфа-банку" підтверджує, що це був інший банк.

"Альфа-Банк" отримав чистий прибуток у розмірі 1,6 млрд доларів у 2021 році, що стало рекордним роком для прибутку російського банківського сектора. Російські олігархи Михайло Фрідман і Петро Авен, які потрапили під санкції, ведуть переговори про продаж своєї частки в "Альфа-банку" своєму давньому діловому партнеру та його співзасновнику Андрію Косогову.

Альфа-Банк

Найбільший приватний банк у Росії, що займає четверте місце за розміром активів. За підсумками 2021 року кількість приватних клієнтів зросла до 22 млн кількість корпоративних клієнтів перевищила 1 млн. У роздрібному сегменті банк займає третє місце з часткою понад 5%.