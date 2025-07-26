В Росії знищено літак СУ-27УБ: деталі від ГУР

Зауважимо, що Су-27 - це радянський всепогодний надзвуковий важкий винищувач четвертого покоління. Літак створений для завоювання переваги в повітрі, проте також застосовується для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях.

Су-27 здатний нести тактичні ядерні боєприпаси. Цей літак є одним із основних бойових літаків ВПС Росії.

Його модифікації перебувають на озброєнні в країнах СНД, а також в Індії, Китаї та інших державах. На базі Су-27 створено низку модифікацій, серед яких:

навчально-бойовий Су-27УБ,

палубний винищувач Су-33,

навчально-бойовий варіант Су-33УБ,

багатоцільові винищувачі Су-30, Су-27М, Су-35,

фронтовий бомбардувальник Су-34 та інші.

Станом на 2019 рік літаки серії Су-27/30 займали третє місце у світі за чисельністю серед бойових літаків і були найпоширенішими серед усіх російських бойових літаків.

Нагадаємо, що у квітні цього року у Росії на території аеродрому "Ростов-на-Дону центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Орієнтовна вартість знищеного літака - 50 млн доларів.

До цього українські розвідники знищили російський літак Су-30СМ у Чорному морі. По борту вони потрапили із ПЗРК.

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