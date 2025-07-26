В России уничтожен самолет СУ-27УБ: детали от ГУР

Заметим, что Су-27 - это советский всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Самолет создан для завоевания превосходства в воздухе, однако также применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Су-27 способен нести тактические ядерные боеприпасы. Этот самолет является одним из основных боевых самолетов ВВС России.

Его модификации находятся на вооружении в странах СНГ, а также в Индии, Китае и других государствах. На базе Су-27 создан ряд модификаций, среди которых:

учебно-боевой Су-27УБ,

палубный истребитель Су-33,

учебно-боевой вариант Су-33УБ,

многоцелевые истребители Су-30, Су-27М, Су-35,

фронтовой бомбардировщик Су-34 и другие.

По состоянию на 2019 год самолеты серии Су-27/30 занимали третье место в мире по численности среди боевых самолетов и были самыми распространенными среди всех российских боевых самолетов.

Напомним, что в апреле этого года в России на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ. Ориентировочная стоимость уничтоженного самолета - 50 млн долларов.

До этого украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ в Черном море. По борту они попали из ПЗРК.

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