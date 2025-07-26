В России уничтожен самолет СУ-27УБ: детали от ГУР

В ночь на 26 июля на военном аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае России уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
"На России в Армавире уничтожен самолет СУ-27УБ", - заявили в ГУР.
По их данным, в ночь с 25 на 26 июля на аэродроме "Армавир" краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ СУ-27УБ.
В то же время, по информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома - отсутствует.
Аэродром "Армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов краснодарского авиационного училища.
"Сопротивление кремлевскому режиму внутри России - растет", - добавили в разведке.
Заметим, что Су-27 - это советский всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Самолет создан для завоевания превосходства в воздухе, однако также применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.
Су-27 способен нести тактические ядерные боеприпасы. Этот самолет является одним из основных боевых самолетов ВВС России.
Его модификации находятся на вооружении в странах СНГ, а также в Индии, Китае и других государствах. На базе Су-27 создан ряд модификаций, среди которых:
По состоянию на 2019 год самолеты серии Су-27/30 занимали третье место в мире по численности среди боевых самолетов и были самыми распространенными среди всех российских боевых самолетов.
Напомним, что в апреле этого года в России на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ. Ориентировочная стоимость уничтоженного самолета - 50 млн долларов.
До этого украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ в Черном море. По борту они попали из ПЗРК.
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