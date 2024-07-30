В Росії зникло відразу шість політв'язнів: серед них Ілля Яшин

За останні два дні адвокати одразу шістьох засуджених і обвинувачених за політичними статтями повідомили, що їхніх підзахисних вивезли з колоній і СІЗО, в яких вони перебували.

У більшості випадків причини та напрямок етапування невідомі. Правозахисники кажуть, що не пам'ятають, щоб одночасно етапували одразу шістьох політв'язнів, і що це нагадує підготовку до обміну, однак не відкидають, що може йтися і про "якийсь відволікаючий хід".

Зокрема один з адвокатів повідомив про зникнення російського політика та опозиціонера Іллі Яшина, якого у грудні 2022 року Міщанський суд Москви засудив його до 8,5 року колонії.

Яшина звинуватили у поширенні "фейків" про армію РФ. За даними його адвоката Тетяни Соломіної, Яшина відвезли з колонії № 3 у Смоленській області.

Крім нього також зникли росіяни:

Олег Орлов;

Саша Сколиченко ;

; Лілія Чанишева;

Ксенія Фадєєва.

Водночас із колонії в Архангельській області зник 17-річний громадянин Німеччини та Росії Кевін Лік. Його було засуджено на чотири роки колонії за статтею про держзраду. За даними росЗМІ, тоді його звинуватили у злочинах, які він чинив, "будучи незгодним з політичним курсом" РФ та війною, яку вона розв’язала проти України.