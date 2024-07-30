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В России исчезло сразу шесть политзаключенных: среди них Илья Яшин

Фото: в России исчезло сразу шесть политзаключенных (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из российских колоний и СИЗО исчезли шесть политзаключенных. Адвокаты рассматривают вероятные причины этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство.Новости".

За последние два дня адвокаты сразу шестерых осужденных и обвиняемых по политическим статьям сообщили, что их подзащитных вывезли из колоний и СИЗО, в которых они находились.

В большинстве случаев причины и направление этапирования неизвестны. Правозащитники говорят, что не помнят, чтобы одновременно этапировали сразу шесть политзаключенных, и что это напоминает подготовку к обмену, однако не исключают, что речь может идти и о "каком-то отвлекающем ходе".

В частности, один из адвокатов сообщил об исчезновении российского политика и оппозиционера Ильи Яшина, которого в декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии.

Яшина обвинили в распространении "фейков" об армии РФ. По данным его адвоката Татьяны Соломиной, Яшина отвезли из колонии №3 в Смоленской области.

Кроме него также исчезли россияне:

  • Олег Орлов;
  • Саша Сколиченко;
  • Лилия Чанышева;
  • Ксения Фадеева.

В то же время из колонии в Архангельской области исчез 17-летний гражданин Германии и России Кевин Лик. Он был осужден на четыре года колонии по статье о госизмене. По данным росСМИ, тогда он был обвинен в преступлениях, которые он совершал, "будучи несогласен с политическим курсом" РФ и войной, которую она развязала против Украины.

Напомним, что сегодня самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера.

Детальнее о деле Кригера и смертной казни в Беларуси, можно узнать в материале РБК-Украина.

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