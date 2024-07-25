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В России взлетели бомбардировщики Ту-95 и Ту22, - ПС

Украина, Четверг 25 июля 2024 21:43
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В России взлетели бомбардировщики Ту-95 и Ту22, - ПС Фото: в России заметили взлет шести бортов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 июля, вечером в России заметили взлет шести бортов. Среди них самолеты Ту-95 и Ту-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Взлет 3 бортов Ту-95 и 3-х Ту-22 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ)", - заявили в ПС.

Военные призвали украинцев следить за дальнейшими сообщениями.

Обновлено в 22:11.

По данным Воздушных сил в воздушном пространстве РФ уже находится 6 бортов Ту-95 и 3 борта Ту-22

"Направляются в район "Энгельса"!", - пояснили военные.

Заметим, что Ту-95 может переносить современную крылатую ракету Х-101.

Напомним, мы сообщали, что сегодня в Харьковской области завершилась продолжительная тревога с начала войны. Общая продолжительность составила двое суток, 2 часа и 31 минуту.

Мы также писали, что российские оккупанты этой ночью совершили воздушную атаку на Украину. Украинские военные сообщили, что во время атаки сбили все российские "Шахеды" на подступах к Киеву.

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