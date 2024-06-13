UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Росії злетіли бомбардувальники Ту-22 та Ту-95, - Повітряні сили

Фото: російський бомбардувальник Ту-22М3 (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У Росії злетіли кілька бортів стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95 МС, які можуть нести ракети. Фіксується рух літаків країни-агресора у бік України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Про зліт ворожої стратавіації військові попередили українців о пів на дванадцяту ночі.

"Увага! В районі Тамбова відмічається зліт 4-х ТУ22 М3! Уурс південно східний", - йдеться в оголошенні ПС.

За мить після цього війскові додали, що також відмічається виліт у РФ 5 бортів Ту-95 МС, які вилетіли з Оленегорська.

Чи бойові ці виліти бомбардувальників, наразі невідомо.

Нагадаємо, Ту-22М3 - це дальній стратегічний бомбардувальник, який є носієм ракет Х-22. Додамо також, що Ту-95МС може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, а новіші Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101. Вона не вміщається у внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою, тому Ту-95МСМ може нести ці ракети лише на зовнішній підвісці.

Повітряна атака РФ по Україні

Між тим в Україні в кількох областях оголошена повітряна тривога - через запущені російськими окупантами ударні безпілотники типу "Шахед".

В пабліках пишуть про роботу протиповітряної оборони у різних регіонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ту-95Ту-22МЗПовітряні сили УкраїниПовітряна тривога