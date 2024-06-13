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В России взлетели бомбардировщики Ту-22 и Ту-95, - Воздушные силы

Фото: российский бомбардировщик Ту-22М3 (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В России взлетели несколько бортов стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95 МС, которые могут нести ракеты. Фиксируется движение самолетов страны-агрессора в сторону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

О взлете вражеской стратавиации военные предупредили украинцев в половине двенадцатого ночи.

"Внимание! В районе Тамбова отмечается взлет 4-х ТУ22 М3! Уурс юго-восточный", - говорится в объявлении ПС.

Через мгновение после этого военные добавили, что также отмечается вылет в РФ 5 бортов Ту-95 ТС, вылетевших из Оленегорска.

Боевые ли эти вылеты бомбардировщиков, пока неизвестно.

Напомним, Ту-22М3 - это дальний стратегический бомбардировщик, который является носителем ракет Х-22. Добавим также, что Ту-95МС может нести до 6 ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, а более новые Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101. Она не умещается во внутренний отсек с барабанной пусковой установкой, поэтому Ту-95МСМ может нести эти ракеты только на наружной подвеске.

Воздушная атака РФ по Украине

Между тем, в Украине в нескольких областях объявлена воздушная тревога - из-за запущенных российскими оккупантами ударных беспилотников типа "Шахед".

В пабликах пишут о работе противовоздушной обороны в разных регионах.

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