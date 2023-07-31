У Росії зізналися у депортації сотень тисяч українських дітей: Лубінець відреагував

Лубінець нагадав, що у своєму звіті Львова-Бєлова заявила про депортацію до Росії 700 тисяч українських дітей лише за 2022 рік.

"Доповідь уповноваженої з прав дитини РФ - прямий доказ для Міжнародного кримінального суду щодо депортації українських дітей", - зазначив він.

За словами Лубінця, жертвами депортації стають як вихованці інституційних установ, так і діти, яких сиротами зробили військові країни-окупанта. Також вивозять і тих, хто має родинні зв'язки на території України.

"Така політика стосовно українських дітей є складовою геноциду нашої нації, порушує міжнародне гуманітарне право, а саме Женевську конвенцію та Конвенцію ООН про права дитини. Це кричуще порушення прав дітей, які стають заручниками Російської Федерації", - додав омбудсмен.

Він наголосив, що закликає міжнародне співтовариство вжити термінових заходів для припинення грубих порушень норм міжнародного права та сприяти поверненню депортованих дітей на територію України.

Лубінець розповів, що він звернувся до спецпредставника генсека ООН з питань дітей та збройних конфліктів з проханням отримати від росіян списки депортованих українських дітей та передати їх Україні.

Ордер на арешт Львова-Бєлова

Варто зауважити, що ще у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації українських дітей.

Росіяни масово вивозять їх на територію своєї країни, де згодом дозволяють усиновлювати.

Нагадаємо, 6 липня Україна повернула додому двох дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару. Їх депортували російські окупанти.