У Росії зі скандалом звільнили командувача угрупування "Південь"

Російського генерал-полковника Геннадія Анашкіна звільнили з посади командувача угрупуванням військ "Південь". Його звинувачують у приховуванні ситуації на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.
Сьогодні, 23 листопада, російські пабліки заявили про звільнення генерал-полковника Геннадія Анашкіна. Цю інформацію також поширювали так звані російські воєнкори. Офіційного у Росії не оприлюднюють інформацію про відставку Анашкіна.
Росіяни у мережі зазначають, що нібито Анашкіна запідозрили у приховуванні реального стану речей на Сіверському напрямку.
"Генерал не доводив до вищого командування справжній стан речей, приховував реальну обстановку - підрозділи УВ "Південь" також воюють і під Сіверськом", - пишуть росіяни.
Додамо, що на початку листопада в соціальних мережах поширювали відео, на яких колони російської техніки, які йдуть у наступ на Сіверському напрямку, зазнають великих втрат.
Генерал-полковник Геннадій Анашкін з вересня 2021 року до січня 2022 року був командувачем військовим формуванням Росії у Нагірному Карабаху. З 15 травня цього року став тимчасовим командувачем військ Південного військового округу РФ.
Нагадаємо, цього року російський диктатор Володимир Путін змінив міністра оборони. На посаду очільника Міноборони призначили Андрія Бєлоусова. Його попередника Сергія Шойгу призначили секретарем Ради безпеки РФ.
Також раніше у Росії затримали заступника міністра оборони Тимура Іванова за підозрою у корупції. У ЗМІ припускали, що його можуть звинувачувати у державній зраді.
Після цього у Москві відправили до СІЗО ще одного колишнього заступника Шойгу через нібито корупцію.
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