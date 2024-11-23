В России со скандалом уволили командующего группировкой "Юг"

Российского генерал-полковника Геннадия Анашкина уволили с должности командующего группировкой войск "Юг". Его обвиняют в сокрытии ситуации на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.
Сегодня, 23 ноября, российские паблики заявили об увольнении генерал-полковника Геннадия Анашкина. Эту информацию также распространяли так называемые российские военкоры. Официального в России не публикуют информацию об отставке Анашкина.
Россияне в сети отмечают, что якобы Анашкина заподозрили в сокрытии реального положения вещей на Северском направлении.
"Генерал не доводил до высшего командования истинное положение вещей, скрывал реальную обстановку - подразделения ГВ "Юг" также воюют и под Северском", - пишут россияне.
Добавим, что в начале ноября в социальных сетях распространяли видео, на которых колоны российской техники, идущие в наступление на Северском направлении, несут большие потери.
Генерал-полковник Геннадий Анашкин с сентября 2021 по январь 2022 был командующим военным формированием России в Нагорном Карабахе. С 15 мая этого года стал временным командующим войсками Южного военного округа РФ.
Напомним, в этом году российский диктатор Владимир Путин сменил министра обороны. На должность главы Минобороны назначен Андрей Белоусов. Его предшественник Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности РФ.
Также ранее в России был задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов по подозрению в коррупции. В СМИ предполагали, что его могут обвинять в государственной измене.
После этого в Москве отправили в СИЗО еще одного бывшего заместителя Шойгу из-за якобы коррупции.
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