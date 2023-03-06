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В России жалуются на "обстрел" приграничья Курской области, одно из сел обесточено

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Курская область, Понедельник 06 марта 2023 10:35
В России жалуются на "обстрел" приграничья Курской области, одно из сел обесточено Фото: в России жалуются на "обстрел" приграничья Курской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Курской области местные власти заявляют о якобы "обстреле" приграничной территории в Хомутовском районе. При этом село Искра уже без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора области Романа Старовойта.

"Прямо сейчас ведется обстрел пограничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточена деревня Искра. Как только позволит ситуация энергетики начнут экстренный ремонт", - написал Старовойт.

Напомним, что в Курской области РФ решили усилить меры безопасности из-за "сложной ситуации" в пограничных.

Также ранее мы писали, что в Курской области местные жители слышали громкие взрывы. Некоторые сообщили о "прилетах".

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