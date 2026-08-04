У Росії збанкрутував єдиний виробник телевізорів

Справу про банкрутство розпочали за позовом ритейлера DNS, якому підприємство заборгувало понад 600 млн рублів (близько 7,6 млн доларів). Згодом до судового процесу приєдналися ще 24 кредитори.

Загальна сума фінансових вимог до "Кванту" сягнула майже 4,15 млрд рублів (близько 53 млн доларів). Серед основних кредиторів: структури "Яндекса" та "Сбербанку", компанії Sitronics Group та Ozon, металургійний гігант "Северсталь" та китайська корпорація TCL.

Чому провалилося виробництво

ТОВ "Квант" створили у 2016 році в Зеленограді. Техніку під брендом Irbis збирали на майданчиках у Воронежі та Зеленограді - на базі колишнього радянського заводу.

Проблеми на підприємстві накопичувалися тривалий час і минулого року воно повністю зупинило роботу. Головною причиною назвали відсутність попиту, зокрема з боку російського державного сектора.

Звичайні російські покупці також ігнорували телевізори Irbis, віддаючи перевагу дешевшим китайським аналогам. Ситуацію не врятувала навіть заборона від Мінпромторгу РФ, яка зобов'язувала держустанови купувати лише російську техніку.