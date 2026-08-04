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В России обанкротился единственный производитель телевизоров

16:56 04.08.2026 Вт
2 мин
Российская техника оказалась никому не нужной, не спасла даже помощь государства
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российские рубли (Getty Images)

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Квант" - единственного российского производителя телевизоров из официального реестра Минпромторга РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

Дело о банкротстве было начато по иску ритейлера DNS, которому предприятие задолжало более 600 млн рублей (около 7,6 млн долларов). Впоследствии к судебному процессу присоединились еще 24 кредитора.

Общая сумма финансовых требований к "Кванту" достигла почти 4,15 млрд рублей (около 53 млн долларов). Среди основных кредиторов: структуры "Яндекса" и "Сбербанка", компании Sitronics Group и Ozon, металлургический гигант Северсталь и китайская корпорация TCL.

Почему провалилось производство

ООО "Квант" было создано в 2016 году в Зеленограде. Технику под брендом Irbis собирали на площадках в Воронеже и Зеленограде - на базе бывшего советского завода.

Проблемы на предприятии накапливались длительное время и в прошлом году оно полностью остановило работу. Главной причиной назвали отсутствие спроса, в частности, со стороны российского государственного сектора.

Обычные российские покупатели также игнорировали телевизоры Irbis, предпочитая более дешевые китайские аналоги. Ситуацию не спас даже запрет от Минпромторга РФ, который обязывал госучреждения покупать только российскую технику.

Напомним, недавно уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что, несмотря на оптимистичные заявления российского диктатора об устойчивости экономики РФ, ключевые показатели свидетельствуют об обратном.

По его словам, экономика страны-агрессора все больше демонстрирует признаки системного кризиса, который эксперты уже сравнивают с состоянием государства-банкрота.

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