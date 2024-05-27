У Росії заявляють, що під Москвою ППО збила малорозмірну повітряну кулю

У Московській області ввечері 27 травня повідомляють про вибухи. У Міністерстві оборони Росії заявили, що сили ППО нібито збили малорозмірну повітряну кулю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони РФ та російські Telegram-канали.

Як повідомляють російські Telegram-канали, місцеві жителі повідомили про вибухи над Балашихою та Реутовим. Зараз на місці працюють оперативні служби.

"Близько 21:00 по МСК черговими засобами ППО над територією Московської області знищено малорозмірну повітряну кулю", - заявили у російському Міноборони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Ростовській області РФ сьогодні, 27 травня, спалахнула пожежа на території порту "Азов". Загорівся зерновий термінал.

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