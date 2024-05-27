В России заявляют, что под Москвой ПВО сбил малоразмерный воздушный шар

В Московской области вечером 27 мая сообщают о взрывах. В Министерстве обороны России заявили, что силы ПВО якобы сбили малоразмерный воздушный шар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ и российские Telegram-каналы.

"Около 21:00 по МСК дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар", - заявили в российском Минобороны. Как сообщают российские Telegram-каналы, местные жители сообщили о взрывах над Балашихой и Реутовым. В настоящее время на месте работают оперативные службы.