У Росії заявляють, що днями дрони атакували нафтобазу "Роснафти" у Калузі

Нагадаємо, що цієї ночі в Росії скаржилися на удари ракетами та дронами. Зокрема, вибухи на тлі повітряної тривоги прогриміли в Курській і Липецькій областях.

Після того, що сталося, губернатор Курської області відзвітував, що засоби ППО в регіоні нібито збили дві ракети і 27 безпілотників. Про наслідки атаки він нічого не заявив. Хоча в мережі публікували кадри, на яких було чутно потужний вибух.

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