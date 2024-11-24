В России заявляют, что на днях дроны атаковали нефтебазу "Роснефти" в Калуге

Напомним, что этой ночью в России жаловались на удары ракетами и дронами. В частности, взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Курской и Липецкой областях.

После случившегося губернатор Курской области отчитался, что средства ПВО в регионе якобы сбили две ракеты и 27 беспилотников. О последствиях атаки он ничего не заявил. Хотя в сети публиковали кадры, на которых было слышно мощный взрыв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.