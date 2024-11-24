RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В России заявляют, что на днях дроны атаковали нефтебазу "Роснефти" в Калуге

Фото: МЧС России (https://t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 22 ноября, беспилотники атаковали нефтебазу "Роснефти" в Калуге. Количество БпЛА составляло шесть единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram ASTRA.

"По данным источников ASTRA в экстренных службах региона, атака украинских беспилотников 22 ноября пришлась на нефтебазу "Роснефти" в Калуге", - говорится в сообщении.

В результате атаки, на территорию объекта упали и взорвались шесть дронов. Как следствие, были повреждены несколько пустых нефтяных резервуаров. Однако топливо якобы не было повреждено.

Жертв и пострадавших, как утверждается, тоже нет.

Напомним, что этой ночью в России жаловались на удары ракетами и дронами. В частности, взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Курской и Липецкой областях.

После случившегося губернатор Курской области отчитался, что средства ПВО в регионе якобы сбили две ракеты и 27 беспилотников. О последствиях атаки он ничего не заявил. Хотя в сети публиковали кадры, на которых было слышно мощный взрыв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация