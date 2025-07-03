У Росії заявляють про атаку на завод "Енергія" в Єльці: що відомо (фото, відео)

Вночі, 3 липня, Липецька область у РФ зазнала атаки дронів. Вибухи пролунали в обласному центрі та у місті Єлець, де розташовано завод "Енергія".
Про це передає РБК-Україна з посиланням на російський ресурс ASTRA.
Місцеві жителі повідомляють, що дрони рухалися в напрямку аеродрому "Липецьк-2" та заводу "Енергія", який нібито зазнав влучань.
У соцмережах опублікували фото пошкодженої будівлі заводу - на знімку видно вибиті вікна та сліди удару.
Водночас губернатор Липецької області підтвердив, що після атаки безпілотників у Єльці "спалахнула пожежа на парковці одного з підприємств".
Зазначимо, що офіційних підтверджень з боку Генерального штабу ЗСУ поки не було.
Раніше цей самий завод вже був уражений дронами 23 травня. "Енергія" - є одним з найбільших у РФ підприємств з виробництва хімічних джерел струму. Зокрема, підприємство виготовляє батареї для модулів керування авіабомб, ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування, а також спеціальних систем енергозабезпечення.
У зв’язку з війною проти України, завод опинився під санкціями з боку ЄС, США, Японії та низки інших країн.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Липецьку було оголошено тривогу і "жовтий" рівень повітряної небезпеки через загрозу атаки БпЛА. Невдовзі рівень підвищили до "червоного" рівня.
Згодом над містом і областю почали лунати потужні вибухи. Російські пабліки повідомляли про роботу ППО по безпілотниках.
У ніч на 23 травня у Липецькій області також лунали вибухи. Під атакою дронів опинився завод "Енергія". В Генштабі підтвердили влучання по підприємству.
У Центрі протидії дезінформації заявили, що важливий завод російського ВПК "Енергія" після атаки призупиняє роботу.
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