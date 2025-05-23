ua en ru
Пт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Росії атаковано важливий завод ВПК: чим він особливий

П'ятниця 23 травня 2025 08:24
UA EN RU
В Росії атаковано важливий завод ВПК: чим він особливий Фото: в Росії атаковано важливий завод ВПК (МЧС Росії)
Автор: Сергій Пишкін

В місті Єлець Липецької області Російської Федерації (РФ) атаковано важливий для російського військово промислового комплексу (ВПК) завод "Енергія". Наразі підприємство зупинило роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, завод виготовляє:

  • акумулятори й батареї, які ворог застосовує у безпілотних літальних апаратах (БпЛА), авіації, морському флоті й радіотехніці;
  • літій-іонні та ртутно-цинкові елементи, які застосовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів;
  • електрохімічні конденсатори, які застосовують для потреб Міністерства оборони Росії;
  • світлооптичні енергетичні установки, що забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач.

У тому ж числі "Енергія" співпрацює з Роскосмосом, Міністерством внутрішніх справ (МВС) Росії, Федеральною службою безпеки (ФСБ), Міністерство надзвичайних ситуацій (МНС) та "Газпромом".

Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал".

"Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати. Станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу", - додав Коваленко.

Удари України по території Росії

Україна регулярно завдає ударів по військових цілях, таких як заводи, склади боєприпасів, об'єктах логістики та нафтопереробних підприємствах на території ворога. Метою ударів є спроба знизити здатність ворога забезпечувати армію та вести війну. Наприклад, лише нещодавно дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили два російських заводи ВПК - "Сплав" й "Базальт".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
DAILY
Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"