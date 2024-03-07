У Росії заявили про "збиття" безпілотників над Брянською областю

Нагадаємо, раніше російські війська повідомили про знищення безпілотника біля порту Бронка під Санкт-Петербургом. Він був збитий над Фінською затокою. За даними російського міністерства, близько 19:30 спостерігалася спроба атаки безпілотним літальним апаратом на об'єкти РФ.

"Застосовуючи засоби протиповітряної оборони, безпілотний літальний апарат було знищено над територією Лєнінградської області", - зазначили у повідомленні.

Крім того, 10 січня росіяни повідомляли про збиття дрона у Саратовській області, поблизу аеродрому "Енгельс". За повідомленням Міноборони РФ, протиповітряна оборона, як стверджують, знищила безпілотник вночі. Росіяни звинуватили Україну в "терористичній атаці".

Губернатор Саратовської області підкреслив, що, за їхніми ствердженнями, безпілотний літальний апарат літакового типу був збитий над територією Енгельського району.

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