"Вранці 17 липня посольство Росії в Білорусі дипломатичними каналами передало українській стороні ноту, в якій викладено позицію Російської Федерації щодо подальшої долі "зернової угоди"", - сказав він.

У документі, зокрема, сказано, що РФ офіційно заперечує подальше продовження "зернового договору" після закінчення її терміну дії. У країні-агресорі вважають, що виконання ініціативи має бути повністю припинено з 18 липня.

У Росії також заявили, що колективний Захід не збирався виконувати "свою частину зобов'язань", які стосувалися "дотримання російських інтересів" у рамках угоди.

Йдеться, зокрема, про перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT, відновлення поставок запчастин для сільгосптехніки, забезпечення логістики та страхування перевезень та низку інших питань.

Додамо, що ні Україна, ні її союзники не гарантували Росії виключень з санкцій задля того, аби продовжувати "зернову угоду".

"Найсерйозніший удар по самій концепції "Чорноморської ініціативи", невід'ємною частиною якої були поставки аміаку - найважливішої сировини для виробництва добрив - завдали підрив українцями аміакопроводу "Тольятті-Одеса" на підконтрольній Києву території, а також терористичні акти щодо цивільної та інфраструктури скоєні зокрема з використанням морських коридорів, призначених для вивезення зерна", - заявив Гризлов.

Зазначимо, що аміакопровід Тольятті - Одеса у Харківській області було пошкоджено внаслідок артилерійського удару росіян 5 червня.

Також підкреслимо, що українські захисники не атакують мирних мешканців на окупованих територіях - вони б'ють лише по російський військових, логістиці, завдяки якій окупанти поставляють озброєння на лінію фронту, а також складах боєприпасів.

"Зернова угода"

Сьогодні прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення росіяни почали блокувати українські порти. Пізніше Туреччина та ООН підписали окремі угоди з Україною та Росією про "зерновий коридор" у Чорному морі, які передбачає експорт українського продовольства.

Після цього дія ініціативи кілька разів продовжувалась. Але щоразу, коли терміни спливали, РФ заявляла, що не продовжуватиме роботу "коридору" і намагалася продавити винятки із санкцій чи додаткові можливості для російського експорту. Але так і не досягала результату.

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