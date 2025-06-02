У Росії заявили, що отримали пропозиції України перед переговорами у Стамбулі

Росія отримала пропозиції України щодо миру перед переговорами у Стамбулі.

Про це заявив глава російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське медіа RT.

Також він зазначив, що ключові положення цього документа вже з’явилися у західних ЗМІ.

"Нічого, ми впоралися. У нашій делегації є люди, які володіють багатьма мовами. Якщо що, двоє вільно говорять японською", - сказав він.

За його словами, документ надійшов українською та англійською мовами.

Переговори України та РФ

Після першого раунду переговорів з Україною, що відбувся 16 травня в Стамбулі, Росія оголосила про підготовку так званого "меморандуму" з власним баченням припинення вогню.

Цього тижня Москва повідомила, що завершила роботу над документом, однак офіційно не передала його українській стороні. Замість цього РФ запропонувала провести другий раунд переговорів 2 червня, знову в Стамбулі.

Україна наполягала, щоб російська сторона подала свої пропозиції до зустрічі, але цього так і не відбулося.

За інформацією агентства Reuters, під час сьогоднішньої зустрічі українська делегація презентує дорожню карту для врегулювання війни. Серед ключових пунктів - щонайменше 30-денне припинення вогню, обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", повернення викрадених українських дітей та пряма зустріч між президентом Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.

Склад української делегації вже затверджено. Її очолить міністр оборони Рустем Умєров. До команди увійдуть також представники Офісу президента, МЗС, Генерального штабу, СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

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