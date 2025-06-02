В России заявили, что получили предложения Украины перед переговорами в Стамбуле
Россия получила предложения Украины по миру перед переговорами в Стамбуле.
Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское медиа RT.
По его словам, документ поступил на украинском и английском языках.
"Ничего, мы справились. В нашей делегации есть люди, которые владеют многими языками. Если что, двое свободно говорят на японском", - сказал он.
Также он отметил, что ключевые положения этого документа уже появились в западных СМИ.
Переговоры Украины и РФ
После первого раунда переговоров с Украиной, который состоялся 16 мая в Стамбуле, Россия объявила о подготовке так называемого "меморандума" с собственным видением прекращения огня.
На этой неделе Москва сообщила, что завершила работу над документом, однако официально не передала его украинской стороне. Вместо этого РФ предложила провести второй раунд переговоров 2 июня, снова в Стамбуле.
Украина настаивала, чтобы российская сторона представила свои предложения до встречи, но этого так и не произошло.
По информации агентства Reuters, во время сегодняшней встречи украинская делегация представит дорожную карту для урегулирования войны. Среди ключевых пунктов - не менее 30-дневное прекращение огня, обмен пленными по формуле "всех на всех", возвращение похищенных украинских детей и прямая встреча между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
Состав украинской делегации уже утвержден. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров. В команду войдут также представители Офиса президента, МИД, Генерального штаба, СБУ и Службы внешней разведки.
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