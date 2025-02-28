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У Росії заявили, що нібито США дали згоду на призначення посла у Вашингтоні

Фото: Олександр Дарчієв (mid.ru)
Автор: Наталія Гурковська

США нібито дали згоду на призначення послом Росії у Вашингтоні Олександра Дарчієва. Його від'їзд до столиці США очікується найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ.

"США видали агреман (згоду) на призначення нового посла РФ Дарчієва", - зазначають у відомстві.

Як додали в МЗС РФ, заяву якого цитують російські ЗМІ, від'їзд Дарчієва до місця служби у Вашингтон очікується нібито найближчим часом.

Як уточнюється, офіційну ноту з агреманом, нібито США передали під час переговорів у Стамбулі 27 лютого.

Що відомо про Дарчієва

Олександр Дарчієв почав працювати в системі МЗС РФ у 1992 році. До середини 1990-х років він став начальником відділу департаменту Північної Америки МЗС, у 2003 - заступником директора департаменту.

Із 2005 до 2010 року він також був радником-посланником посольства Росії у США, із 2014 до 2021 року - послом Росії в Канаді.

27 лютого Дарчієв брав участь у російсько-американській зустрічі у Стамбулі, яка, як стверджували, була присвячена роботі посольств. За її підсумками Росія запропонувала США відновити пряме авіасполучення.

 

Ситуація з дипломатами РФ у США

Надзвичайний і повноважний посол РФ у США Анатолій Антонов завершив роботу в жовтні 2024 року. Він очолював російське посольство у США із серпня 2017 року.

Глава Кремля Володимир Путін ще у квітні 2021 року своїм указом ввів заборону, згідно з якою дипмісії "недружніх країн" позбулися права наймати росіян і громадян третіх країн. Першими у списку опинилися США. Як зазначалося, за п'ять років, починаючи з 2016 року, кількість співробітників американської дипмісії в Росії скоротилася вдесятеро.

Зокрема, ще в грудні 2016 року США вислали 35 російських дипломатів за порушення дипломатичної діяльності. Додамо, що тоді приводом для таких дій стало втручання РФ у вибори США.

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