В России заявили, что якобы США дали согласие на назначение посла в Вашингтоне

"США выдали агреман (согласие) на назначение нового посла РФ Дарчиева", - отмечают в ведомстве.

Как добавили в МИД РФ, заявление которого цитируют российские СМИ, отъезд Дарчиева к месту службы в Вашингтон ожидается якобы в ближайшее время.

Как уточняется, официальную ноту с агреманом, якобы США передали во время переговоров в Стамбуле 27 февраля.

Что известно о Дарчиеве

Александр Дарчиев начал работать в системе МИД РФ в 1992 году. К середине 1990-х годов он стал начальником отдела департамента Северной Америки МИД, в 2003 - замдиректора департамента.

С 2005 по 2010 год он также был советником-посланником посольства России в США, с 2014 по 2021 год - послом России в Канаде.

27 февраля Дарчиев участвовал в российско-американской встрече в Стамбуле, которая, как утверждалось, была посвящена работе посольств. По ее итогам Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение.