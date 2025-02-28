В России заявили, что якобы США дали согласие на назначение посла в Вашингтоне

США якобы дали согласие на назначение послом России в Вашингтоне Александра Дарчиева. Его отъзд в столицу США ожидается в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ.
"США выдали агреман (согласие) на назначение нового посла РФ Дарчиева", - отмечают в ведомстве.
Как добавили в МИД РФ, заявление которого цитируют российские СМИ, отъезд Дарчиева к месту службы в Вашингтон ожидается якобы в ближайшее время.
Как уточняется, официальную ноту с агреманом, якобы США передали во время переговоров в Стамбуле 27 февраля.
Александр Дарчиев начал работать в системе МИД РФ в 1992 году. К середине 1990-х годов он стал начальником отдела департамента Северной Америки МИД, в 2003 - замдиректора департамента.
С 2005 по 2010 год он также был советником-посланником посольства России в США, с 2014 по 2021 год - послом России в Канаде.
27 февраля Дарчиев участвовал в российско-американской встрече в Стамбуле, которая, как утверждалось, была посвящена работе посольств. По ее итогам Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение.
Педыдущий Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу в октябре 2024 года. Он возглавлял российское посольство в США с августа 2017 года.
Глава Кремля Владимир Путин еще в апреле 2021 года своим указом ввел запрет, согласно которому дипмиссии "недружественных стран" лишились права нанимать россиян и граждан третьих стран. Первыми в списке оказались США. Как отмечалось, за пять лет, начиная с 2016 года, число сотрудников американской дипмиссии в России сократилось в десять раз.
В частности, еще в декабре 2016 года США выслали 35 российских дипломатов за нарушение дипломатической деятельности. Добавим, что тогда поводом для таких действий стало вмешательство РФ в выборы США.
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