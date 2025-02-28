У Росії заявили, що нібито США дали згоду на призначення посла у Вашингтоні

США нібито дали згоду на призначення послом Росії у Вашингтоні Олександра Дарчієва. Його від'їзд до столиці США очікується найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ.

"США видали агреман (згоду) на призначення нового посла РФ Дарчієва", - зазначають у відомстві.

Як додали в МЗС РФ, заяву якого цитують російські ЗМІ, від'їзд Дарчієва до місця служби у Вашингтон очікується нібито найближчим часом.

Як уточнюється, офіційну ноту з агреманом, нібито США передали під час переговорів у Стамбулі 27 лютого.

Що відомо про Дарчієва

Олександр Дарчієв почав працювати в системі МЗС РФ у 1992 році. До середини 1990-х років він став начальником відділу департаменту Північної Америки МЗС, у 2003 - заступником директора департаменту.

Із 2005 до 2010 року він також був радником-посланником посольства Росії у США, із 2014 до 2021 року - послом Росії в Канаді.

27 лютого Дарчієв брав участь у російсько-американській зустрічі у Стамбулі, яка, як стверджували, була присвячена роботі посольств. За її підсумками Росія запропонувала США відновити пряме авіасполучення.