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У Росії заявили, що не нарощуватимуть ядерний арсенал після призупинення договору зі США

Фото: МЗС Росії (wikimedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

МЗС Росії звинувачує США за своє рішення призупинити дію Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, проте запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ РФ.

Як зазначається в заяві, "крайній ступінь ворожості Вашингтона, конфронтація, що нагнітається ним, і відкрито взятий курс на зловмисну ескалацію конфлікту в Україні та навколо неї створили принципово іншу обстановку в галузі безпеки".

"Є всі підстави констатувати, що політика США спрямована на підрив національної безпеки Росії, що прямо суперечить закріпленим у преамбулі ДСНО фундаментальним принципам і розумінням, на яких ґрунтується Договір і без яких він не був би укладений", - стверджують в МЗС Росії.

Це, на думку російського відомства, означає "докорінну зміну обставин", якщо порівняти з тими, за яких договір укладався, а отже, "ведення справ зі США і загалом із Заходом у звичайному режимі більше не видається можливим".

Також в РФ заявили, що неодноразові порушення США положень СНО-3 й висловили обурення тим, що минулого року вони запросили інспекції на російських ядерних об’єктах.

"При цьому з метою підтримання достатнього ступеня передбачуваності та стабільності в ракетно-ядерній сфері Росія має намір дотримуватися відповідального підходу і продовжить у межах життєвого циклу Договору неухильно дотримуватися передбачених ним кількісних обмежень на СНО", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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