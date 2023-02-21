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В России заявили, что не будут наращивать ядерный арсенал после приостановки договора с США

Фото: МИД России (wikimedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

МИД России обвиняет США в своем решении приостановить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, однако уверяет, что не собирается в этой связи увеличивать собственный ядерный арсенал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ.

Как отмечается в заявлении, "крайняя степень враждебности Вашингтона, нагнетаемая им конфронтация и открыто взятый курс на злонамеренную эскалацию конфликта в Украине и вокруг нее создали принципиально иную обстановку в области безопасности".

"Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закрепленным в преамбуле ГСНО фундаментальным принципам и пониманиям, на которых основывается Договор и без которых он не был бы заключен", - утверждают в МИД России.

Это, по мнению российского ведомства, означает "коренное изменение обстоятельств", если сравнить с теми, при которых договор заключался, а значит, "ведение дел с США и вообще с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным".

Также в РФ заявили, что неоднократные нарушения США положений СНВ-3 и выразили возмущение тем, что в прошлом году они пригласили инспекции на российские ядерные объекты.

"При этом с целью поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в рамках жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ", - подчеркнули в МИД.

Напомним, Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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